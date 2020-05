Roma, un negozio in centro vende solo mascherine di tutte le fantasie e tutti i colori: decine di persone in fila

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 12:41

Se ci sono molti negozi che in questi giorni stanno risentendo dellae del lockdown scatenato dall', altri invece hanno trovato il modo di incrementare gli affari. In via Frattina 15, aa circa 50 metri da Piazza di Spagnac'è unLo store, in realtà, prima della pandemia vendeva cover per telefoni, ora però ha deciso di riconvertire la vendita e ha iniziato il nuovo mercato. Le mascherine sono ormai obbligatorie e stando al parere degli esperti e dei politici, soprattutto nei luoghi chiusi, dovranno essere indossate ancora per mesi. Il presidente Zingaretti ha addirittura detto che dovranno diventare una moda, per questo molti stanno facendo delle mascherine degli accessori di stile e un commerciante in pieno centro a Roma ha colto la palla al balzo e ha proposto una vasta gamma di mascherine lavabili e riutilizzabili.L'idea è piaciuta ai romani, e non solo, che si sono messi in fila in attesa di coprare le mascherine con le fantasie che più si desiderano. Molti clienti hanno ammesso di averne fatto scorta, scegliendone di vari tipi e fantasie da poter abinare in base al modo in cui ci si veste.