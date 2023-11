«Un miliardo e 200 milioni per la mobilità del Lazio»

di Emiliano Pretto

Oltre un miliardo di euro in arrivo dal Governo per le infrastrutture della Regione. E 100 milioni per ridurre la pressione fiscale ai cittadini del Lazio. Sono novità importanti quelle che l'assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, ha annunciato a Leggo nel corso di un'intervista, partita proprio da una domanda sui prossimi investimenti.

«Si, effettivamente c'è un grande bisogno di infrastrutture nella nostra Regione- ha esordito Righini- le politiche regionali si fondano però su risorse esterne per l'impossibilità del Lazio a contrarre nuovo debito. A tal proposito ci sono buone notizie visto che stiamo lavorando a un accordo con il Governo Meloni che stanzierà per il Lazio 1,2 miliardi per investimenti strategici proprio sulle infrastrutture, sia nuove che esistenti ma da manutenere, oltre che sul recupero del patrimonio»

Ci stiamo avviciniando anche al bilancio regionale, che viene di solito approvato entro fine anno. Che misure conterrà?

«Stiamo definendo una serie di dettagli. Il testo finale sarà approvato in giunta a novembre. Di sicuro la manovra si baserà sul congelamento della rata del debito, limitatamente al fondo di anticipazione della liquidità. Questo ci permetterà di utilizzare circa 300 milioni per alcune scelte strategiche a favore dei cittadini».

Quali?

«Circa 100 milioni saranno usati per ridurre la pressione fiscale e per il sostegno al reddito.

Lei è anche assessore all’Agricoltura. Su questo settore quali sono gli interventi programmati?

«Voglio ricordare due provvedimenti appena approvati: per prima cosa lo stanziamento di 76 milioni per il sostegno alle aree interne, che è stato attuato con una procedura di evidenza pubblica alla quale hanno partecipando 319 Comuni. Un record se si pensa che in passato avevano partecipato poco più di 100 Comuni. E poi la legge sull'eno-olio turismo che punta a rafforzare l'offerta turistica in questi settori. Il Lazio può raggiungere numeri importanti grazie al suo patrimonio di biodiversità e alle sue eccellenze agroalimentari, che vanno sempre più valorizzate e sostenute».

