Un memorial per ricordare Mauro Perni e la sua enorme passione per i cavalli

Un anno dopo la comparsa di Mauro Perni, trent’anni di giornalismo e in Rai per tanti anni come tecnico, con una passione smisurata per i cavalli, al Circolo Ippico Tenuta L'Ambrosia a Formello si terrà il primo memorial intitolato proprio a Mauro Perni: una lunga chiacchierata

condita di cavalli, amazzoni e cavalieri, spettacoli, cibo e buon vino per vivere insieme l'orgoglio buttero, quella cultura maremmana fatta di tradizione, cibo umile ma buono, natura e vita all'aria aperta di cui Mauro è stato grande protagonista e divulgatore per tutta la vita

.



Mauro Perni, inviato di guerra in ogni parte del mondo e poi inviato prima al Quirinale e poi in Vaticano, aveva una grande passione: i cavalli. Perciò al memorial saranno presenti sia gli amici della prima vita di Mauro, il suo lavoro, sia gli altri amici con cui ha condiviso passeggiate, transumanze, lavoro del bestiame e spettacoli equestri. Il memorial è in programma domenica, dalle 11 di mattina alle 17.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 20:04

