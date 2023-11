Sapienza, un ingresso all’ateneo su viale Regina Elena

di Emiliano Pretto

Creare la nuova piazza Regina Elena, sull’entrata posteriore della Sapienza, allargando i marciapiedi, realizzando una ciclabile e rendendo l’omonima strada a senso unico a salire. E poi realizzare due percorsi ciclopedonali dentro la Città Universitaria chiamati ‘Cardo’ e ‘Decumano’ in grado di collegarsi anche alla ciclabile in corso di realizzazione da Termini alla città Universitaria, fino alla stazione Tiburtina.

Sono queste le caratteristiche principali di un progetto targato Sapienza, presentato per la prima volta ieri nel corso della commissione capitolina Giubileo da Alessandra Capuano, professoressa in Progettazione architettonica e urbana alla Sapienza e responsabile del progetto. Per ora l’unico intervento finanziato è quello della cosiddetta piazza Regina Elena. «L'idea è quella di allargare il marciapiede sul lato Sapienza-Policlinico fino al tram- ha spiegato la professoressa- ottenendo così un sistema pedonale e ciclabile molto largo. In questo caso, ma è solo la nostra ipotesi, si potrebbe ridurre la carreggiata di viale Regina Elena a senso unico a salire, immaginando di portare il senso inverso su via del Castro Laurenziano.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA