Cadavere nel Tevere, è il pugile Zangrilli: era scomparso lo scorso 10 ottobre

È giallo su un cadavere affiorato nelle acque del Tevere ieri mattina. Nonostante il corpo fosse irriconoscibile, sfigurato dai pesci e da altri animali, gli inquirenti sono arrivati rapidamente all'identificazione. Si tratta di Alessio Zangrilli, un pugile di 35 anni scomparso dalla sua casa di San Basilio lo scorso 10 ottobre.

È stato un passante a telefonare ai numeri del soccorso pubblico per avvertire gli opèratori che un cadavere galleggiava nel fiume all'altezza di Ponte Milvio.

Le condizioni del corpo immerso nelle acque fluviali sono apparse molto compromesse, segno evidente che la morte deve farsi risalire a diversi giorni prima, appunto. Ma, per risalire all'identità della vittima, gli investigatori si sono serviti degli abiti che indossava al momento della scomparsa, ovvero una tuta nera e le scarpe da ginnastica. È risultato che Zangrilli era vestito esattamente così due settimane prima. La madre, che aveva effettuato la denuncia, aveva già manifestato timori sulla sorte del figlio, che negli ultimi tempi appariva molto preoccupato e in apprensione.

A causa della pandemia il 35enne aveva perso il lavoro di giardiniere e cercava di sbarcare il lunario grazie a lavoretti saltuari, anche se i soldi non gli bastavano. Quindi il pugile era stato costretto a trasferirsi nuovamente a casa di sua madre.

Una situazione di precarietà che potrebbe aver generato un quadro psicologico difficile che, abbinato al fatto che sul corpo non sono stati rinvenuti apparenti segni di violenza, fanno ipotizzare che Zangrilli possa essersi suicidato. Solo l'autopsia, però, potrà escludere ipotesi di morte violenta e dunque di un delitto.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 08:16

