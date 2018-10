Un angolo di Napoli nel cuore di Roma: dalle mozzarelle ai dolci, ecco il trionfo partenopeo

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è un angolo di Napoli nel cuore di Roma. Al Fleming. Per la precisione in via Bevagna 71. Un pezzo di Campania che rappresenta al meglio l'eccellenza enogastronomica di una terra che sa creare novità. Si chiama Delizie Campane e punta a diventare un riferimento per gli amanti della cucina. Dalle mozzarelle di bufala, di ogni tipo e pezzatura ai babà. Strizzando l'occhio a novità assoluta: le sfogliatelle salate, con friarielli e salsicce. Tutto al massimo della qualità.“Di punti vendita di mozzarelle – spiega Amalia, che insieme alle figlie gestisce la Delizie campane – a Roma ce ne sono a decine, per questo abbiamo deciso di puntare su delle “chicche”, delle novità assolute sul mercato della Capitale. La nostra offerta spazia dal dolce al salato, e abbiamo una sola regola: la massima qualità”. Ecco allora che dalle trecce alle affumicate, passando per bocconcini, ricotta di bufala, provole, si trovano le frolle, i taralli e i dolci della costiera, le pastiere.Tutto rigorosamente selezionato. Il livello è talmente alto che ristoranti top, come Tazio di Niko Sinisgalli, hanno deciso di rifornirsi da Delizie campane. La scelta spazia anche sul beverage: dai vini campani alle bollicine è un trionfo anche per gli intenditori del bere.Insomma, un trionfo campano a due passi da Corso Francia. “La nostra ricetta – continua la proprietaria – portare la passione e il tionfo culinario della nostra terra in una città meravigliosa come Roma”. L'obiettivo è pienamente riuscito.