Umberto Ranieri, artista ucciso a Roma: dopo tre mesi fermato un 18enne tunisino. Fu aggredito perché disse: «Non sporcate»

Uccise Vanessa Russo in metro con l'ombrello, Doina Matei torna libera 4 anni prima grazie alla buona condotta

Mercoledì 26 Giugno 2019, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un fermato per l'di, l'artista ucciso ail 17 marzo scorso. Si tratta di un giovane didai carabinieri in quanto sospettato di essere l'aggressore dell'artista ucciso in strada, aIl fermato è un, di origini tunisine. Il pittore era stato colpito con un pugno al volto, aveva sbattuto la testa cadendo a terra e in seguito è morto in ospedale. Sul caso stanno indagando tuttora i carabinieri della compagnia Casilina.L'artista sarebbe stato colpito al culmine di una discussione nata perché aveva chiesto a un gruppo di giovani di non sporcare mentre mangiavano.