Lazio, 12 ultras arrestati: cercavano il contatto con i tifosi del Celtic. Ferito un poliziotto

Sono 12 gli ultras della Lazio fermati tra la tarda serata di ieri e la notte appena passata. Sono stati arrestati dagli agenti della Digos per il tentativo di contatto avvenuto ieri in piazza Risorgimento con i tifosi del Celtic, due ore dopo la fine della partita di Europa League giocata all'Olimpico. Sono stati tutti giudicati per direttissima. Ferito un poliziotto, ricoverato al policlinico Umberto I per una frattura.