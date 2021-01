Roma, atterraggio d'emergenza per ultraleggero: a bordo pilota e istruttore

Roma, attimi di terrore per l'atterraggio d'emergenza di un ultraleggero in un campo agricolo. Forse un guasto al motore o un problema tecnico all' impianto di alimentazione dei carburante, le cause della tragedia sfiorata.

Pilota ed istruttore alla guida del velivolo, hano riportato lievi escoriazioni. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima di mezzoggiorno in via di Vallericca all'altezza del civico 441 dentro un'azienda agricola nel comune di Monterotondo.

L'aereo era decollato dall'aeroporto dell'Urbe e stava effettuando un volo d'addestramento. Indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo. A maggio dell'anno scorso, a Nettuno sempre in provincia di Roma, persero la vita due giovani piloti che stavano esercitndosi su un ultraleggero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 20:57

