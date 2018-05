Ultimo: la psicanalisi dopo il successo di Sanremo

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalla periferia alle grandi città. Un tour molto impegnativo per(alias Niccolò Moriconi da San Basilio, quartiere popolare a est della capitale) che dopo aver vinto atra i giovani, poco più che ventenne, si è esibito per due serate nella sua. Ha fatto salire sul palco anche la sua fidanzata,detta Wendy. A novembre riempirà il, ma il cantautore ha già le idee chiare: l’obiettivo è un tour negli stadi. Il percorso e le radici lo accostano a, ma Ultimo è tifoso della Roma, non della Juve come il suo illustre predecessore. La strada è lunga.Il calore della gente ancor prima che sali è qualcosa di indescrivibile.Vasco è talmente un dio che può permettersi tutti i tipi di pubblico. Lui trasmette emozioni pure se legge le pagine gialle. Il mio pubblico ha una media è di 30 anni, quindi non ci sono solo adolescenti, ma ultra 50enni.Penso che il contrasto sia un’arma vincente nella musica e nell’arte. Se vedi un ragazzo per strada pieno di tatuaggi e in tuta non penseresti mai che davanti a un piano sa farti emozionare. Un 50enne piangeva per una mia canzone e ciò non me lo so spiegare.È una condizione in cui mi sono ritrovato spesso in mezzo alla gente, messo da parte. Incompreso. Mi sento una vittima e non mi vergogno a dirlo. Di chiunque subito penso: perché ce l’ha con me?Mi potrei definire un paraculo timido. Molto introverso perché non parlo con la gente, ma sul palco mi trasformo. Mi piace pensare che sia quello il mio posto, solo lì sto bene e sento un’energia pazzesca: non mi può fermare neanche l’ipocondria che mi porto dietro.Ho paura di me. Da quando ho cominciato il tour tartasso due medici, Giampaolo e Maurizio, perché ho la fobia di svenire. Mi sento sempre debole e quindi ho il panico di sentirmi male sul palco, anche perché non sto mai fermo.Assolutamente sì. Io dopo Sanremo sono entrato in psicanalisi, perché mi sento un peso addosso che non volevo. Quello che dici può cambiare la vita di qualcuno. La psicanalisi dovrebbero farla tutti.Sì al piano. Trovo la melodia e poi canto con parole inventate in inglese che sostituirò con il testo.Sogni appesi. Ma anche Giusy.Sally di Vasco Rossi. L’ho detto da ospite nel programma di Marzullo.L’amicizia con Fabrizio Moro quanto è importante?Moltissimo. La sua presenza è fondamentale per la mia crescita.Sono idioti. Mi fa schifo l’ipocrisia che ha portato tutti a dire e fare quello che si vuole. La libertà di vivere non è questa. Bisogna creare un cerchio e nuotare all’interno di questo cerchio, altrimenti tra una sparatoria e radersi la barba non vedi la differenza. Devi avere dei paletti tra cui sistemarti.Certamente. Sono miei versi…