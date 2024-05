Ultima generazione, un altro blitz a Roma: attivisti sdraiati a terra e carbone vegetale sul ministero del Lavoro

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma, stavolta davanti alla sede del ministero del Lavoro, in Via Veneto. Gli attivisti hanno imbrattato con del carbone vegetale le mura del palazzo e hanno esposto degli striscioni con i dati riguardanti le morti e gli infortuni sul lavoro in Italia nel 2023. «L'Italia non è un paese per lavoratori, soprattutto d'estate», hanno scritto su Instagram, per poi continuare: «Le morti sul lavoro non sono morti 'bianche'. Sono morti drammatiche e nere, come il carbone vegetale che abbiamo spruzzato».

Alcuni dimostranti si sono sdraiati di fronte alla facciata dell'edificio in segno di protesta e la polizia del Reparto Mobile è intervenuta facendoli alzare a forza, hanno ammanettato uno di loro e lo hanno portato via di peso caricandolo sulla volante.

L'ultimo blitz analogo svolto a Roma da Ultima Generazione si è verificato tre giorni fa davanti alla sede del ministero della Giustizia, dove è stato spruzzato del carbone vegetale e anche in quel caso la polizia è intervenuta portando via di peso alcuni di loro.

