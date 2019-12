Ue come lager, Raggi revoca incarico a vignettista del Campidoglio dopo le polemiche

La sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il disegnatore Mario Improta e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. La decisione di Raggi arriva dopo le polemiche sulla vignetta di Marione dedicata alla Brexit, con l'Unione europea paragonata ad Auschwitz.



secondo quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il disegnatore Mario Improta e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. La decisione di Raggi arriva dopo le polemiche sulla vignetta di Marione dedicata alla Brexit, con l'Unione europea paragonata ad Auschwitz.

Leggi anche >

La Ue come Auschwitz, polemica sul vignettista Marione. Virginia Raggi si dissocia

Già ieri la sindaca aveva preso le distanze, sottolineando come la vignetta incriminata non aveva «nulla a che vedere con l'amministrazione ma ci tengo a dire che non rappresenta il mio pensiero e contrasta con la mia sensibilità su temi che mi hanno sempre vista impegnata in prima persona».

Lunedì 16 Dicembre 2019, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA