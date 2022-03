Ucraina, a Roma in migliaia in piazza: «Per la pace. Stop Putin, stop war»

'Per la pace. Stop Putin, Stop war'. Sono migliaia i manifestanti che stanno partecipando al corteo, organizzato dalla Rete Pace e Disarmo, contro la guerra e l'invasione russa in Ucraina, che si stanno dirigendo verso San Giovanni e stanno già riempiendo la Piazza. “Il mio nemico non ha divisa”, intona in coro alla testa del corteo cantando il testo di Daniele Silvestri. Tante le sigle come tante le bandiere della pace sventolate in piazza. Mentre i manifestanti si raggruppano sotto il palco, una bambina prende il suo posto nella “piazza della pace” e tiene tra le mani un manifesto con scritto: “Meno bombe più caramelle”.

«No alla violenza, stop alle armi, oggi da Roma si alza un grido: cessate il fuoco, sì alla pace». È quanto viene detto dal palco di San Giovanni dove è appena approdato il movimento pacifista che oggi sfila a Roma contro il conflitto in Ucraina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 16:16

