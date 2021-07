Ucraina-Inghilterra a Roma, "nulli" i biglietti venduti dopo il 28 giugno a residenti Regno Unito

Arrivano novità al riguardo del quarto di finale di Euro 2020 che tra due giorni si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma tra Ucraina e Inghilterra. L'interesse attorno alla gara non si è creato negli ultimi giorni per questioni di ordine sportivo, ma di ordine sanitario, minacciato dal dilagare della variante Delta in terra inglese, da cui molti tifosi sono partiti e hanno intenzione di partire nelle prossime ore rimanendo però impossibilitati a rispettare l'obbligo di quarantena di almeno 5 giorni.

Blocco inderogabile

Da qui la decisione della Uefa. «Blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00.00 del 28 giugno». La proposta era partita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e probabilmente la data a partire dal quale sono stati "cancellati" i tagliandi è stata definita proprio in virtù del calcolo "aritmetico" dei giorni minimi necessari a rispettare l'ordinanza che impone ai britannici i 5 giorni di isolamento dopo l'arrivo in terra italiana.

