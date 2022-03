Enoteca romana boicotta Mosca: al bando la vodka e tutte le bottiglie prodotte in Russia

Il boicottaggio della vodka approda anche a Roma. Dopo la messa al bando del superalcolico, tra i prodotti simbolo della Russia, dai negozi di importanti catene di negozi di liquori in Australia e Nuova Zelanda, e l'appello di alcuni governatori statunitensi di non vendere alcolici a marchio russo, sceglie di dire no alla vodka anche Bernabei storica enoteca della Capitale e sui social informa che è «sospesa la vendita di tutte le bottiglie prodotte in Russia» sulla piattaforma on line.

Via dal listino «gli alcolici di fabbricazione e marca russa», in primis la vodka, anche se rappresentano il 25% del fatturato. È la scelta dell'enoteca romana, Bernabei, in segno di solidarietà con il popolo ucraino. Anche il logo dell'enoteca riporta ora i colori della bandiera ucraina. «Nonostante queste etichette, soprattutto la vodka, rappresentino il 25% del fatturato della categoria di riferimento - si legge sulla homepage di Bernabei - le valutazioni sulle performances devono necessariamente lasciare spazio al valore etico più alto del ripudio di un conflitto bellico. Non c'è posto per la guerra».

