Anzio, ucciso a coltellate un ragazzo di 26 anni durante la movida. Caccia all'omicida

Tragedia ad Anzio, vicino a Roma, durante la movida della scorsa notte. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato accoltellato all'addome nella zona Mallozzi Ponente, la zona dei locali, il luogo della riviera dove la sera si ritrovano migliaia di giovani. La notizia la riporta il Messaggero.

Il ragazzo è stato colpito all'addoome all’addome intorno alle 2 dopo una lite che, secondo i testimoni e cominciata proprio in uno dei tanti locali della zona per poi proseguire in modo tragico in strada.

Subito soccorso, il ragazzo è stato trasportato già in gravissime condizioni all'ospedale di Anzio dove è morto pochi minuti dopo. L'omicida invece è fuggito

Le indagini da parte del commissariato di polizia di Anzio e della squadra mobile di Roma sono scattate immediatamente e sono già stati ascoltati testimoni e numerosi amici che ieri sera erano in compagnia della vittima.

