Uccide la madre a bastonate: 29enne si consegna ai carabinieri

Ha ucciso la madre al culmine di una lite, probabilmente colpendola con un oggetto contundente, e poi ha chiamato il 112. È accaduto a Carpineto Romano, vicino a Roma. Il giovane di 29 anni di origine romena, che sarebbe in cura per problemi psichici, si è consegnato ai carabinieri intervenuti nell'abitazione.



Quindicenne violentata dopo la scuola: «Assalita da due uomini di colore, uno mi ha stuprata»

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando il ragazzo ha chiamato il 112 raccontando quello che era accaduto. Al loro arrivo i militari hanno trovato il 29enne che si è consegnato e la madre morta. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale. Il figlio è stato fermato e portato in Procura a Velletri per l'interrogatorio. Sarebbe figlio della donna morta, avuto da un precedente matrimonio. Attualmente lei era sposata con un uomo di Carpineto Romano. Dai primi accertamenti non risulterebbero denunce che attestino una situazione conflittuale tra i due né i vicini riferiscono di avere mai sentito litigi. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Colleferro.

Ultimo aggiornamento: 21:31

