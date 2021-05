Ubaldo Righetti colpito da infarto: apprensione per l'ex difensore della Roma campione d'Italia nel 1983

C’è apprensione per le condizioni di Ubaldo Righetti. L’ex difensore della Roma (58 nni) sarebbe stato colto, infatti, da infarto oggi pomeriggio mentre giocava a Padel con alcuni amici ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea.

Le sue condizioni sono monitorate attimo per attimo ma per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Righetti, campione d’Italia del 1983 in giallorosso, pochi giorni fa aveva pranzato in un ristorante del centro con Massimiliano Allegri e postato una foto sorridente al fianco dell’ex tecnico juventino. Oggi l’ex terzino è uno dei volti più famosi di Roma Tv ed è stato per anni opinionista radiofonico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 19:58

