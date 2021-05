Ubaldo Righetti ricoverato, il tifo dei romanisti: «Tieni duro, siamo tutti con te»

Ubaldo Righetti è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma da questo pomeriggio per un infarto e i tifosi della Roma si sono subito mobiltati per l'ex difensore che in maglia giallorossa ha conquistato 3 coppe Italia e, soprattutto, lo storico scudetto del 1983.

Ubaldo Righetti colpito da infarto: apprensione per l'ex difensore della Roma campione d'Italia nel 1983

E così a Roma è comparso lo striscione "Tieni duro Ubaldo, tutti romanisti sono con te!".

Righetti, classe 1963, oggi commentatore di Roma Tv e in passato anche della Rai, ha cominciato a giocare nel Latina. Poi, dal 1980 al 1987, ha vestito la maglia della Roma, quindi dell'Udinese, del Lecce, del Pescara e del Terracina. Ha disputato anche otto partite con la Nazionale tra il 1983 e 1985. Con la Roma ha vinto lo scudetto nel 1983 e tre coppe Italia (1981, '84 e '86).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA