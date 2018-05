Twister party, spegni il cellulare adesso si balla

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Loè bandito dalla festa, al suo posto circoleranno solo bigliettini per scambiarsi il numero di telefono (da usare quando se ne tornerà in possesso). È questa la novità di, la festa delle medie, il party che debutterà venerdì a Largo Venue e che punta a diventare un appuntamento mensile.«I ragazzi più giovani non sanno interagire, adocchiano una persona e il giorno dopo la cercano sui social - spiegaNon-dj Selecta, tra le organizzatrici del party - La festa è un esperimento, per mettersi in gioco e scoprire quante emozioni si possono vivere lontano dal cellulare, in fondo la gente ha voglia di contatti umani».Tutto il resto sarà in stilea partire dall’Appartamentino, spazio interno al locale, allestito ad hoc: «Dall’aperitivo alle installazioni sarà tutto a tema - continua Tatiana - come da copione, gli invitati potranno cimentarsi con il gioco delle mele, della scopa, twister, obbligo o verità. Con delle carte abbinate tra i presenti, chi vorrà, potrà cercare la sua metà e fare amicizia davanti a un drink».Gli incontri, anche senza smartphone, grazie ai lenti miscelati ai brani pop e rock più scatenati, saranno davvero ravvicinati, un’occasione da prendere al volo con l’unico strumento tecnologico a disposizione: l’indirizzo festatwister@gmail.com a cui scrivere per poter partecipare. Si ballerà dalle 18 alle 24, poi tutti a casa a sognare il bis. A tema anche la prossima festa; nel locale sulla Prenestina andrà in scena lo Stickers Festival, vetrina (con musica live) delle ultime produzioni romane in fatto di adesivi. Poi il Romapopfest, il 9 giugno, musica pop italiana, con una line up che prevede, tra gli altri, Moci, IRuna, Chiara Monaldi, Weird Bloom e Germanò (www.largovenue.com).