Tutti "Insieme a Giordano", l'evento per ricordare il bimbo vittima del terremoto di Amatrice: l'Associazione chiama a raccolta i romani per il 16 ottobre

di Lorena Loiacono

In 5 anni sono riusciti a raccogliere qualcosa come 320mila euro di donazioni per i bambini malati. E vanno avanti così, più forti che mai: il 16 ottobre prossimo l’Associazione Onlus Insieme a Giordano festeggerà i primi 5 anni di attività con una festa da grandi numeri in zona Marconi, a Roma. La festa farà da sfondo ad una raccolta fondi per aiutare i bambini in difficoltà.

DALLA TRAGEDIA DEL SISMA AL VOLONTARIATO PER I PIU' PICCOLI

L’Associazione Onlus Insieme a Giordano nasce 5 anni fa per ricordare Giordano, uno dei bambini rimasti vittime del terremoto che nel 2016 devastò la zona di Amatrice, parte del Centro Italia e il cuore di migliaia di famiglie. Il piccolo Giordano è infatti la vittima più giovane di Roma: nel 2016 aveva appena 4 anni quando venne raggiunto da quelle terribili scosse nella sua casa di Pescara del Tronto, dove era in vacanza con la famiglia.

Ma i suoi genitori, Manuela Barrilla e Massimo Ciarpella, non hanno permesso a quel dolore lacerante di distruggere davvero tutto: hanno chiamato a raccolta tutto il loro coraggio e la loro forza per fondare un’associazione che potesse aiutare gli altri bambini, affetti da malattie gravi, i cui genitori hanno bisogno di ogni tipo di supporto compreso quello economico per fare fronte a visite, cure e ricoveri spesso fuori regione.

Nasce per questo l’Associazione Onlus Insieme a Giordano: ora c’è da rimboccarsi le maniche per raccogliere fondi per il piccolo Gabriel e l’occasione sarà il quinto anniversario, con la festa del 16 ottobre.

LA RACCOLTA PER GABRIEL

La festa, organizzata per il quinto anniversario dell'Associazione, sarà l'occasione per raccogliere i fondi per il picoclo Gabriel.

Dalle 10.30 alle 17:30 presso l’Oratorio Santi Aquila e Priscilla in via Pietro Blaserna 113, zona Marconi, a due passi dal Lungotevere di Pietra Papa.

L’intero quartiere Marconi si sta mobilitando, ma non solo. Le adesioni infatti arrivano da tutta Roma: per le famiglie ci saranno spettacoli e intrattenimento, musica e animazione per i bambini con i gonfiabili, il Luna Park. Verrà offerta la celebre pasta all’Amatriciana di Alessandro Albanesi, del Forno delle Meraviglie, con panini e merende di vario tipo.

Il ricavato sarà interamente devoluto al piccolo Gabriel, grazie ai biglietti di ingresso con un contributo di 10 euro l’uno che comprendono anche il pranzo, tramite prevendita presso via Giuseppe Bagnera 21.

Per maggiori informazioni e per eventuali donazioni consultare le pagine Facebook e Instagram Associazione Onlus Insieme A Giordano e il sito www.insiemeagiordano.it.

CINQUE ANNI D'AMORE

“Quando abbiamo iniziato, 5 anni fa - raccontano i genitori di Giordano, Manuela Barrilla e Massimo Ciarpella - non sapevamo bene come fare ma sapevamo di certo cosa volevamo realizzare: volevamo aiutare tanti bambini in nome di Giordano, nostro figlio. E così, anche grazie al sostegno di tante persone che ci sono state vicine e sono sempre più numerose, in soli 5 anni quasi abbiamo aiutato quasi 50 bambini in Italia e non solo. Abbiamo finanziato con 17mila euro un’operazione salvavita, per una bimba in Croazia, e abbiamo realizzato un progetto in Birmania durante la pandemia finanziando un anno di studio in una scuola per 15 bambini portando anche beni di prima necessità”.

IL SOGNO DI GIORDANO

Il prossimo passo, per l’Associazione, è fondare la “Casa di Giordano” dove ospitare le famiglie dei bambini che vengono a Roma per curarsi. “Spesso si tratta di periodi lunghi - spiegano Manuela e Massimo Ciarpella - vorremmo accoglierli in una struttura che possa ospitare l’intero nucleo familiare, per evitare di separare i genitori dagli altri figli”.

PREMI PER L'ASSOCIAZIONE ONLUS INSIEME A GIORDANO

L'Associazione ha ricevuto importanti riconoscimenti per la sua attività di volontariato: l'edizione 2017 del Premio Simpatia, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, in memoria delle vittime del sisma.

Nel 2018 la mamma di Giordano, Manuela Barrilla, ha avuto il Premio alle mamme degli angeli del sisma, in occasione di miss mamma italiana 2018, per il coraggio di aver trasformato questo grande dolore in amore, dando vita a un’associazione rivolta ai bambini che soffrono.

Nel 2019 il premio Prima le idee, dedicato proprio alle associazioni che si contraddistinguono per opere svolte nel sociale.

La pandemia ha bloccato le premiazioni ma non certo il lavoro svolto dall'Associazione per le famiglie in difficoltà, alle prese con malattie da sconfiggere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA