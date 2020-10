Tutti in fila in metropolitana tranne... la Raggi

Un’Odissea quotidiana indegna di una capitale europea, che con una pandemia fuori controllo può diventare anche molto pericolosa. La situazione dei trasporti pubblici a Roma non sembra cambiata rispetto all’era pre-Covid ed ecco che, ancora una volta, nelle ore di punta i passeggeri si ritrovano ammassati sui vari mezzi pubblici, tra corse saltate, frequenze ridotte e fermate della metro chiuse per manutenzione. Caos totale sulle tre linee metro.

Ha fatto scalpore la foto pubblicata da Barbara Saltamartini, deputata della Lega, con i passeggeri della Metro B accalcati all’interno dei treni, in pieno orario di punta mattutino: «Invece di chiudere alle 18 bar e ristoranti, bisogna decongestionare il trasporto pubblico locale. La sindaca Raggi dovrebbe abolire le Ztl in centro e le strisce blu, mentre Zingaretti dovrebbe chiamare aziende private che hanno pullman per metterli a disposizione di Atac e Cotral».

Senza una rimodulazione delle corse mai avvenuta, specie negli orari di punta, la riduzione delle lezioni in presenza per gli studenti delle superiori e l’incentivo allo smart working sembrano solo dei palliativi. Dal Campidoglio e da Atac, però, tutto tace. Una decina di giorni fa l’amministratore unico Giovanni Mottura, aveva dichiarato: «La capienza ridotta all’80% rispetta tutte le normative anti-Covid di Governo e Comitato tecnico scientifico, anche se l’utente a bordo può avere la percezione di essere troppo vicino agli altri». Virginia Raggi, dal canto suo, si limita sui canali social a pubblicizzare, per l’ennesima volta, l’iniziativa ‘+ ricicli, + viaggi’. I pendolari, a questo punto, preferirebbero essere invasi dalla plastica rispetto a risparmiare pochi centesimi sul prezzo del biglietto col rischio di venire contagiati dal virus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 03:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA