A Roma la musica non è perduta: tutti i concerti post lockdown: da Britti ai Black Pumas, dal tributo Queen ad Arisa

I Concerti nel Parco estate 2020

Auditorium Reloaded

Roma Summer fest

Ostia Antica Festival 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 14:36

Non tutto è perduto nell’estate della musica. Finito il lockdown, la Capitale da il via ai concerti con una fitta agenda di Festival da non perdere, giunto alla trentesima edizione, si svolgeranno allae alla Cavea dell’Auditorium, fino al 3 agosto in collaborazione con Casa del Jazz – Fondazione Musica per Roma. Martedì 14 luglio appuntamento con “ROSSinJazz”, I miei “incontri con la musica”, un viaggio speciale tra le parole e la musica il cui protagonista, l’amatissimoracconta i retroscena che lo hanno portato ad incontrare i suoi miti nel campo della musica (per citarne alcuni, Bhrams, Rachmaninoff, Bernstein). Rossi racconterà anche l’incontro con Alberto Sordi, che il festival omaggerà nel centesimo anniversario della nascita.Il 3 agosto “Confirmación”, dedicato a, omaggio dial famoso artista del jazz per il centenario della sua nascita.Lunedì 20 luglio unico evento al Parco della Musica, con i Concerti nel parco in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, ci sarà “Parole che non trovo” omaggio aper i suoi 80 anni cone I Musici di Francesco Guccini.Il 26 luglio, ci sarà invece “Ludwig”, La musica nel silenzio, un concerto di parole interpretato daaccompagnato da Francesco Libetta, spettacolo che vuole raccontare un Beethoven più intimo. Il 29 luglio appuntamento conin “Ricominciare ancora”.Il 2 agosto “Queen European Tour” omaggio aidella Fondazione Musica per Roma al Parco della Musica . Appuntamenti da non perdere:(15/7),(17-18/7)(25-26-27/7),– Acoustic World (5 agosto), Gino Paoli e(settembre), spettacoli musicali come La Notte del Caffè con Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio;& Banda Ikona;Sufi Ensemble, (4/8) e il tradizionale appuntamento estivo Ballo con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna. Inoltre le stelle del jazz come(19/7), che presenta un progetto in anteprima mondiale, eche in un doppio concerto con il pianista Roberto Negro ospite Filippo Vignato (30/7) aprirà la nuova edizione di Una Striscia di Terra Feconda., la band di successo del 2019 formata dal cantante 27enne Eric Burton e dal chitarrista e produttore, vincitore di un Grammy, Adrian Quesada arriva per la prima volta in Italia il 25 luglio. Già in programma e annunciati i concerti di:(15/7),(19/7), Goran Bregović (22/7),(23/7), Paul Weller (24/7), Levante (30 /7).: Dal 14 luglio la quinta edizione della rassegna che si svolgerà al Teatro Romano. L’apertura é affidata all’, che si esibirá nel “Il Grande Cinema in Concerto” in ricordo del maestroIl secondo appuntamento, proporrà cinque concerti dedicato alla grande musica d’autore, ricordando grandi artisti come. Da non perdere anche:(1/08) con “Va tutto bene”, Arturo Brachetti (2/08), con un irriverente autointervista e le serate “Antohology” (5,5,7/08) che vedranno il tributo agli indimeticati Queen, ai Genesis e al compianto Faber. L’estate in concerto finirà con l’omaggio a Pino Daniele(11/9), il best of con Lillo e Greg con la partecipazione di Vania della Bidia e del maestro Attilio di Giovannio (12/9) e per finire, i dialoghi sinfonici Ouverture e arie d’opera con l’Europa InCanto orchestra con il direttore Germano Neri (18/09).