Tuscolo, rinasce il luogo dell'anima: due giorni di eventi per il parco archeologico romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la città fondata nel XV aC da Telogono, figlio di Ulisse e, riprende vita nelche riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione.Domani e domenica sono verranno illustrati i programmi culturali e naturalistici e sono previste attività per bimbi, trekking, visite guidate. E si potrà passeggiare tra i resti del Foro, del Teatro e del Tempio di Mercurio o lungo i basolati della Via dei Sepolcri. Un tuffo nella storia, con soste nel verde e scorci panoramici che fanno del Parco una Pompei alle porte di Roma o - come lo definì l’etnologoun “luogo primitivo dell’anima”.«Abbiamo lavorato alla valorizzazione di un sito che rappresenta la nostra identità per renderlo ancora più fruibile» spiega, presidente della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, ente che ha finanziato il progetto di riqualificazione.Il nuovo percorso di visita comprende scavi e reperti di diverse epoche storiche e racconta la città dalle sue origini pre-romane fino alla distruzione nel 1191. Residenza estiva di imperatori e senatori, Tuscolo offre esempi di architettura romana, come il Teatro e la Basilica, ma anche le mura di una chiesa medievale costruita sulle colonne dell’edificio termale. Venticinque anni e più di venti campagne di scavo - in collaborazione con la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia - hanno portato alla luce frammenti di un passato millenario, restaurato mosaici pavimentali, potenziato gli spazi attrezzati.riproduzione riservata ®Parco Archeologico Culturale di Tuscolo, Strada Provinciale 73b - Monte Porzio Catone (RM)INFO www.tuscoloparcoarcheologicoculturale.itOrari: aprile, tutti i sabati e domeniche dalle 9,30 alle 16,30; da maggio a settembre tutti i sabati e domeniche dalle 9,30 alle 19,30; ottobre tutte le domeniche dalle 9,30 alle 16,30; novembre tutte le domeniche dalle 9,30 alle 13,30; dicembre, gennaio e febbraio apertura per gruppi su prenotazione.Biglietti e tariffe: Area Archeologica intero € 3, ridotto € 2 (per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni), gratuito per bambini da 0 a 6 anni compiuti e portatori d’handicap) Area Attrezzata