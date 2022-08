Turisti romani intossicati in un campeggio a Trevi: ipotesi salmonella

Vacanza di Ferragosto da incubo per decine di turisti romani che avevano deciso di trascorrere il lunedì di festa in un campeggio di Trevi, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Lunedì sono stati colpiti da una grave forma di intossicazione alimentare mentre si trovavano all’interno della struttura La notizia è del Messaggero.

Ancora da capire la dinamica. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze tragiche, ma una cinquantina di campeggiatori ha riportato molti fastidi - per tutti nausea, crampi e vomito - e sono stati ricoverati tra diversi ospedali della Ciociaria in osservazione e in alcuni di Roma. Sempre il Messaggero riporta che si sarebbe trattato di un batterio della salmonellosi. Ipotesi, questa, che sarà verificata nelle prossime ore. Sin dalla giornata di martedì sono in corso da parte dei carabinieri e della Asl le verifiche all’impianto di depurazione posizionato a monte della struttura ricettiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 14:43

