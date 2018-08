Roma, turisti derubati bloccano il treno della metro A

Tre le donne di origini rom bloccate e consegnate agli agenti del Commissariato di Villa Glori. Le ladre, prive di documenti, sono state portate presso l'ufficio stranieri per l'identificazione.

Turisti americani derubati sulla metro A bloccano il treno. É successo questa mattina alla stazione Flaminio. I turisti non appena si sono accorti di essere rimasti vittime di un borseggio hanno fermato il convoglio per qualche minuto impedento la chiusura delle porte. C'è stato trambusto sulla banchina della stazione Flaminio, è intervenuta la polizia. La linea A ha subito rallentamenti ma non si è fermata, la circolazione è ripresa regolarmente.Lo stesso incidente siera verificato lo scorso 25 giugno alla fermata Spagna della linea A. Era scattato l'allarme per quattro borseggiatrici che avevano derubato passeggeri, durante l'intervento delle forze dell'ordine che avevano individuato e fermato le ragazzine rom il servizio sulla linea era stato sospeso.