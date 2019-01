Roma, per le turiste sole arriva l'Instagram boyfriend: il "finto fidanzato" per scattare le foto

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dimenticate i tradizionali tour guidati: se siete in vacanza a Roma da sole iniziate a pensare a un fidanzato in affitto. Un uomo che vi seguirà nei luoghi più suggestivi della capitale, scattando foto e selfie da condividere sui social. Non è la trama di una commedia americana ma un vero e proprio pacchetto turistico pensato per le donne single che sono in visita nella città eterna: comprende un tour privato di Roma in compagnia di un finto fidanzato, in affitto, appunto. A offrire questa insolita e originale proposta turistica è Roma Experience, società che da un decennio opera nel settore. Il fidanzato in affitto non è una semplice guida turistica. Magari non sarà preparatissimo sulla storia dei monumenti capitolini, ma è un professionista della fotografia: con lui al vostro fianco, ogni scatto che pubblicherete sui social incasserà innumerevoli like e commenti. Unica pecca? Il costo del pacchetto: oltre mille euro.