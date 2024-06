Roma, finto turista chiede informazioni al bar: il complice ruba la borsa. «Mi ha chiesto come raggiungere il Colosseo»

di Redazione web

Una disavventura in pieno centro a Roma a una giovane donna, Ginevra, derubata da un finto turista della sua borsa mentre, seduta, stava bevendo un caffè in un bar poco distante dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, in pieno giorno. «Erano circa le cinque del pomeriggio quando mi sono seduta per prendere un caffè. Volevo rilassarmi dopo una giornata di lavoro, ero intenta a guardare il cellulare, quando al mio tavolo si è avvicinato un uomo. Mi ha chiesto come poteva raggiungere il Colosseo, e mi ha detto che era arrivato a Roma da poche ore per visitarla», racconta la ragazza, come riporta il Messaggero, che non poteva immaginare quello che sarebbe successo. L'uomo è stato bloccato dalla polizia locale.

Il racconto di Ginevra

Come riporta il quotidiano romano, Ginevra racconta di aver visto «un altro uomo sbucare dal nulla e correre con la mia borsa in mano.

L'intervento della polizia locale

Allertati dalle grida, gli agenti sono subito intervenuti, riuscendo a bloccare il ladro mentre provava a fuggire. Una volta fermato, hanno recuperato la refurtiva, che è stata riconsegnata alla donna. Il 30enne, dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto. L'uomo è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento perché senza documenti e dagli accertamenti è risultato essere irregolare sul territorio italiano. Nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di espulsione.

