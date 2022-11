Turista fa il bagno nella fontana di Piazza Navona: l'ultimo sfregio a Roma, l'indignazione sui social

Si spoglia a piazza Navona e si tuffa indisturbato nella Fontana dei Quattro Fiumi. Un turista, ripreso dagli smartphone degli amici, si è divertito mancando di rispetto a una delle opere più preziose di Roma, progettata da Gian Lorenzo Bernini e tra i simboli della città.

Cosa è successo

Il video è stato condiviso dalla pagina social Welcome to Favelas, che segnala spesso il degrado in versano le città (Roma in particolar modo). «È un pazzo, lo devono rintanare», dice una ragazza in sottofondo nel video, mentre il giovane in mutande si immerge nell'acqua di notte. Il tutto, totalmente indisturbato. La piazza, al momento delle riprese, era totalmente deserta. Quindi, è molto probabile che il blitz nella Fontana da parte del giovane e del gruppo di ragazzi sia stato fatto a notte inoltrata, proprio per evitare che le forze dell’ordine potessero fermarlo per tempo. Un ennesimo esempio della malamovida che affolla il centro e che approfitta dei suoi monumenti.

La scena ha provocato l'indignazione di tanti utenti, che hanno commentato il video infuriati. «Perché non lo fanno a casa loro?», si legge. Lo scorso agosto, la stessa scena si era ripetuta nel "Fontanone" del Gianicolo. Protagonista sempre un turista, che si era immerso in boxer. Prima di lui una coppia, che aveva fatto una nuotata lo scorso giugno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 15:58

