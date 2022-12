Turismo, Onorato: «Roma è la destinazione preferita dagli inglesi a Natale con eventi, appuntamenti e spettacoli unici»

Il quotidiano britannico Mirron ha dichiarato che Roma è la meta preferita degli inglesi per le vacanze di Natale ormai alle porte. La notizia è stata sottolineata da Alessandro Onorato, assessore al Turismo della Capitale. «Roma finalmente diventa una meta e un modello tra le capitali europee anche per il Natale. Siamo felici che la nostra meravigliosa città, secondo l’autorevole Mirror, sia la destinazione europea preferita in particolare dagli inglesi per le vacanze di Natale 2022. Prima di Parigi, Amsterdam e Berlino. Un risultato importante, che dimostra una volta di più che abbiamo intrapreso la strada giusta incoraggiando e sostenendo gli eventi che attraggono i turisti e offrono nuove occasioni per visitare Roma. Allo spettacolo unico di luci tra i monumenti più suggestivi al mondo, agli appuntamenti religiosi e alla tradizione di piazza Navona quest’anno si aggiunge lo stupendo villaggio di Natale a Villa Borghese. Il più iconico al mondo, che con 30mila mq è il più esteso d’Europa e offrirà per un mese atmosfere magiche, animazione e divertimento ai romani e ai turisti. Tutti appuntamenti che da soli valgono un viaggio a Roma». Lo ha detto l'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 16:36

