Turismo, cultura, sport e divertimento a Roma: al laghetto dell'Eur nasce "La Barcheria"

Una nuova realtà turistica che aiuterà la capitale nella delicatissima, e si spera imminente, fase di ripresa post Pandemia. È questa la mission de La Barcheria (www.labarcheria.it), l’innovativa creatura a disposizione di romani e non, che dalla giornata di ieri alloggia sulle sponde del Laghetto dell’Eur. Situata a Passeggiata del Giappone, a due passi da viale Oceania, è il luogo ideale per vivere momenti di assoluto divertimento nel cuore verde di uno dei quartieri più belli e affascinanti del Mondo.

Ogni giorno, dalle 8 fino alle 21.30, per chi lo vuole, è possibile noleggiare diversi tipi di imbarcazione: dai pedalò alle barchette a remi, dal paddle surf fino ad arrivare ai gommoni e agli scafi con motore elettrico. E non finisce qui. Grande spazio e particolare attenzione, infatti, è dedicato alle avveniristiche Water Bikes, splendide biciclette galleggianti che permettono di pedalare a pelo d’acqua e ammirare il paesaggio da una prospettiva quasi incantata.



Ma il divertimento è a 360° e per tutti. Le famiglie, ad esempio, possono effettuare giri panoramici di circa 30 minuti con il Grande Battello: un’imbarcazione che circumnaviga il perimetro del lago e regala scorci incredibili di natura, immergendo completamente il passeggero nella storia del quadrante grazie alla bellezza scenografica del Giardino delle Cascate. «È un’avventura unica e spettacolare – assicura Stefano Spezia, uno dei soci fondatori – che permetterà a tanti romani di osservare angolazioni spesso poco conosciute. Vogliamo diventare un polo attrattivo per turismo e cultura, oltre quelli che canonicamente offre la città di Roma».

Divertimento, storia, yoga ma non solo. Alla Barcheria, infatti, è anche possibile godere di un esclusivo servizio food & beverage e ci si può rilassare sia su bellissime amache, sia all’interno di caratteristiche barche che, attraverso un’attenta opera di design, sono state trasformate in incantevoli zone di socialità.

