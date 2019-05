Tulipani di Seta Nera, ecco i premi per i corti di qualità: il made in Italy fa boom

Ultimo aggiornamento: 18:45

Il Cinema per raccontare con le emozioni, attraverso storie d’autore e immagini, la diversità e l’impegno sociale in tutte le loro sfumature. Il 3 e 4 maggio al Multisala Barberini di Roma è andata in scena l’edizione numero 12 del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”, kermesse di short movie indipendenti realizzati da giovani sceneggiatori e registi, ideata da Paola Tassone in partnership con Rai Cinema Channel e con il supporto della Regione Lazio e della Roma-Lazio Film Commission. Una rassegna di cortometraggi che punta sull’aspetto autorale e sul talento degli emergenti che partecipano al contest, presieduto da Diego Righini, con l’obiettivo di creare, utilizzando il veicolo del grande schermo, una società più solidale e valorizzare così l’impegno delle nuove generazioni della celluloide italiana.Affinché il Cinema e il lavoro che c’è dietro e davanti alla macchina da presa possano diventare uno stimolo per le coscienze, abbattendo barriere di ogni tipo e pregiudizi, compresi quelli sulla disabilità. Con la promessa da parte degli organizzatori della manifestazione di promuovere l’estro dei talentuosi partecipanti, come è già accaduto nelle precedenti edizioni, mediante la messa in onda di alcuni corti nel palinsesto di Rai 1 per divulgare l’idea e il concetto di diversità al grande pubblico di Mamma Rai, sfruttando il mezzo televisivo.Tra i corti premiati anche quello di Valter D'Errico, Il giorno più bello. Tra i premi speciali anche quello per il giovanissimo attore emergente Mario Sinisgalli, che ha ricevuto la menzione speciale "Sorriso diverso".