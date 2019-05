Tuborg Open Fest, a Roma il casting per selezionare la band che aprirà il festival con gli Ex-Otago e Carl Brave

Tuborg in cerca di talenti emergenti della musica italiana in occasione del Tuborg Open Fest.

Stasera, venerdì 31 maggio, alle 21.30 presso il Monk di Roma si svolgerà una delle “Second Round” del casting “Road to”, organizzato da Tuborg per cercare il giovane talento della musica che si esibirà come opening act del Tuborg Open Fest, in programma il 27 giugno all’Ippodromo SNAI di Milano.



Questa sera si esibiranno due artisti, uno dei quali sarà decretato vincitore e potrà accedere alle finali di Milano in programma il 15 giugno. Leggo sarà presente in giuria. I cantanti in concorso stasera sono Melancholia e La Colpa.



Il vincitore del “Road To” avrà la possibilità di debuttare sul palco del Tuborg Open Fest, sul quale si esibiranno alcuni degli artisti al centro della nuova scena musicale italiana e internazionale. Oltre ai già annunciati Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi, saliranno sul palco anche i Viito, innovativo duo itpop che si è fatto notare per il sound capace di fondere canzone d’autore e pop contemporaneo.



Il casting entra quindi nel vivo delle selezioni con le TUBORG OPEN SESSION:



TUBORG OPEN SESSION - SECOND ROUND: i 6 artisti si esibiranno quindi a coppie in altri tre Tuborg Club: 18 maggio, Demodè (Modugno, Bari), 31 maggio, Monk (Roma) e 6 giugno, Fabric (Bergamo). Ciascuna serata si chiuderà con una live performance dei Viito. I 3 migliori secondo la giuria tecnica, in questa fase arricchita anche dai Viito, accederanno alla fase successiva.



Al termine delle OPEN SESSION, i 3 artisti finalisti si esibiranno il 15 giugno nella PRIVATE SESSION all’interno dell’Ostello Bello (Milano), in una live performance a porte chiuse davanti alla giuria tecnica, con la partecipazione speciale dei Viito, che decreterà l’opening act di Tuborg Open Fest. Verrà inoltre assegnato un premio speciale della critica, che permetterà al vincitore di esibirsi sul palco del Flowers Festival (Parco della Certosa, Collegno).



Tuborg Open Fest è il primo festival musicale interamente organizzato da Tuborg.

Venerdì 31 Maggio 2019, 15:46

