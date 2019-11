Truffa al concorso col falso colonnello: «Mille euro ed entri nell'esercito»

Posti pubblici in cambio di mazzette. Ma era una truffa messa in scena anche da veri funzionari pubblici, per un giro d'affari che superava il milione di euro. Un alto dirigente della polizia penitenziaria in servizio, un vescovo di un altro credo religioso diverso dalla chiesa cattolica, un millantatore che si spacciava per generale dell'esercito con tanto di uniforme e sciabola da parata, un principe di un ordine cavalleresco ed un sedicente ufficiale dei servizi segreti considerato, dai finanzieri il deus ex machina del colossale raggiro.

Sembrano i personaggi di un film, ciascuno dei quali degno di fiducia, ma in realtà dietro le divise ed le cerimonie che organizzavano per acquisire maggiore credibilità si nascondevano degli abili truffatori che estorcevano denaro ai danni di ignare vittime che si rivolgevano a loro per superare concorsi pubblici nelle forze armate ed in quelle di polizia. Tutti gli indagati risiedono nella capitale ma i truffati sono centinaia in tutta Italia.

Quartier generale del gruppo di malfattori, un appartamento all'Esquilino, dove durante le perquisizioni sono state trovate divise, alte uniformi e croci di guerra. Tra i 1.000 e 8.000 euro erano le somme che venivano corrisposte, all' organizzazione smascherata ieri mattina all' alba dalla guardia di finanza di Perugia, in contanti o con versamenti su carte prepagate.

Le indagini dei detective del colonnello Selvaggio Sarri, sono partite dopo che alcuni ragazzi che avevano pagato per superare i concorsi pubblici si erano trovati addirittura non ammessi nonostante le rassicurazioni di colui che si era detto capace di manipolare i risultati di quiz, concorsi i visite. Altri candidati per una selezione di risorse umane presso una società ferroviaria avevano pagato i componenti della banda per superare i colloqui per ottenere un posto di lavoro. Le indagini della procura di Spoleto e di Roma proseguono per verificare se effettivamente i dirigenti pubblici finiti sul registro degli indagati avevo manomesso le prove d'esame per agevolare candidati che avevano pagato la mazzetta.

