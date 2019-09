Troppe buche per Trigoria, il consigliere accusa: «Sembra un percorso di guerra»

«Ogni pochi metri una buca, sembra un percorso di guerra

«Un percorso di guerra sulla Laurentina, nei pressi di Trigoria, sta danneggiando sistematicamente le auto dei campioni della Roma tanto da spingere la società giallorossa a chiedere un intervento di manutenzione al Campidoglio

Ma non ci si può ricordare della manutenzione delle strade solo in casi del genere. Già un anno e mezzo fa ho fatto votare una risoluzione per via di Trigoria a mia firma per il ripristino della sicurezza e della messa a norma della strada e per riparare le buche ormai diventate voragini, ma ancora nessuna risposta».«Ogni pochi metri una buca, sembra un percorso di guerra e in molte zone come Castel di Leva, Laurentino, Spinaceto e Mostacciano, la situazione è al collasso. Stiamo predisponendo con le associazioni di categoria una azione legale collettiva per le oltre 1264 denunce di risarcimento danni presentate nel IX municipio da parte dei cittadini. L'assenza di governo del territorio da parte dei 5Stelle è palese. Ormai le transenne che segnalano le buche sono diventate le nuove mure aureliane dell'Eur».