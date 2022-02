Roma, al Trionfale chiude la storica libreria del signor Dragone: «Aiutateci a svuotarla». E il quartiere svuota gli scaffali

E' li dal 68, la libreria Dragone, facendo felici quegli appassionati che, in quel negozietto sulla Circonvallazione Trionfale, da oltre 50 anni ripongono la speranza di trovare quel volume che sembrava introvabile. E puntualmente il signor Angelo li ha accontentati. Però chiude i battenti il 31 marzo ma prima darà via tutti i suoi amati libri a 50 centesimi l'uno. Angelo non può più lavorare, ha una malattia seria che non gli permette più di tenere a mente tutte le edizioni e i titoli. Qualcuno, notando il momento di debolezza, ha anche approfittato della sua buona fede truffandolo. «Siamo costretti a chiudere spiega il figlio Stefano venite a trovarci, c'è da passarci giornate intere qui dentro. Ci sono saggi, romanzi, fumettistica». E il quartiere si mobilita per svuotare gli scaffali. «Senza buttare via nessun libro, però».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 09:19

