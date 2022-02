Trilussa, un sentiero lì dove il poeta chiedeva aiuto “ar vino”

“Se me frulla un pensiero che me scoccia, me fermo a beve e chiedo ajuto ar vino: poi me la canto e seguito er cammino cor destino in saccoccia”. E va avanti infatti il cammino del sentiero dedicato a Trilussa, sommo poeta della romanità. Tra biodiversità e riferimenti storici, il percorso di 7 chilometri, denominato proprio Sentiero Trilussa ricordando i trascorsi in quei luoghi del vate dialettale, tra le tre Riserve naturali Decima Malafede, Riserva Litorale Romano e Tenuta del Presidente della Repubblica, che unisce i quattro quartieri confinanti, avrà un riconoscimento e una valorizzazione doc.

L'assemblea capitolina ha approvato, con l'astensione dei 5Stelle, la mozione di FdI. Prevista pure un'azione di contrasto al fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti. Una buona notizia non solo sul fronte degrado, ma anche perché fino ad ora la cura del sentiero è stata svolta unicamente grazie a volontari e associazioni.

