Treno deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma: paura tra i 150 passeggeri a bordo

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Treno deragliato sulla Viterbo-Orte-Roma. La motrice del regionale 7569, partito alle 6,08 dal capoluogo della Tuscia, è uscita dai binari questa mattina poco dopo la stazione di Zepponami, nel comune di Montefiascone. Tanta paura tra i circa 150 pendolari a bordo, treni cancellati e ritardi di oltre 80 minuti sulla linea. Insomma, un'altra gionata nera per i viaggiatori viterbesi."Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6,25 fra Montefiascone e Grotte S. Stefano, sulla linea Orte – Viterbo, per l’uscita dai binari (tecnicamente svio) dei primi due carrelli del locomotore del treno regionale 7569 Viterbo – Roma.Lo svio - così riporta il sito Rfi - è stato causato dai detriti trasportati sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello – in località Montefiascone - dal forte maltempo che in nottata ha interessato la zona. Nessuna conseguenza né per i 150 viaggiatori del treno né per il personale in servizio sul convoglio. Già attivati servizi sostitutivi con autobus – 3 bus nelle stazioni di Montefiascone, Orte e Viterbo - per assicurare la prosecuzione del viaggio ai passeggeri del treno e per garantire la mobilità sulla linea".