Roma, caos treni per un guasto alle linee elettriche: «Bloccati per tre ore»

Giornata di caos per i treni per un guasto alle linee elettriche con ritardi di 3 ore. Da questa mattina nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 180 minuti, come segnala il sito di infomobilità di Rfi.

Treni in ritardo di 3 ore

In particolare, i ritardi riguardano i treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Alcuni convogli possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte, mentre i regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.

Viaggiatrice: «Bloccati per tre ore»

«Abbiamo aspettato i treni per più di tre ore ma ora la situazione sembra sbloccarsi ed alcuni convogli stanno ripartendo». Così una viaggiatrice alla stazione di Roma Tiburtina incappata stamattina nei rallentamentoi dovuti al guasto elettrico sulla linea.

«Molti hanno rinunciato al viaggio - racconta - e se ne sono andati. Io dovevo partire alle 10,50 e sono ancora in attesa alle 13.55, spero di riuscire a partire. Siamo comunque stati assistiti dal personale e gli addetti della stazione hanno distribuito generi di primo conforto. Da quello che molti raccontano - aggiunge - in alcune tratte, in particolare sulla Salaria, alcuni passeggeri sono scesi dai treni e tornati a piedi in stazione camminando lungo i binari. Gli addetti alla sicurezza li hanno aiutati. Italo, da quanto mi hanno riferito, allo sportello offriva il rimborso immediato del 100% del biglietto o il cambio di data per la partenza. Io sono diretta a Bologna ma altri devono arrivare a Torino e Venezia. Speriamo bene».

