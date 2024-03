Tre nuove fontanelle nel 150° dei “nasoni”

di Mario Landi

Lungo la via Sacra, nel tratto che conduce al Colosseo e ad una delle aree archeologiche più importanti al mondo, sono stati inaugurati ieri tre nasoni in ghisa con il logo del Gruppo Acea. Presenti all'evento l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi, la direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo e la presidente del Gruppo Acea Barbara Marinali. L'inaugurazione si svolge nell'anniversario dei 150 anni dall'installazione del primo nasone, avvenuta su iniziativa del sindaco di Roma Luigi Pianciani, nel 1874. Attualmente i nasoni sono 2.800 e sono geolocalizzati da una app creata dal Gruppo, Acea Waidy Wow, che consente di individuare il punto idrico più vicino. Il progetto, che rappresenta l'evoluzione hi-Tech delle vecchie fontanelle, ha mappato l'intera rete della Capitale e 150mila punti idrici in tutto il territorio nazionale. «I tre nasoni inaugurati oggi - ha affermato Marinali - sono un simbolo di identità e tradizione per la nostra città».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 06:00