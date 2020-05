Emergenza usura nella Capitale. Tre bande senza scrupoli in manette.

Droga tra i fiori per il cimitero di Prima Porta. Il collaboratore di giustizia: è la nuova piazza di spaccio dei clan

L'allarme delle istituzioni e delle associazioni dei commercianti, che in piena emergenzamettevano in guardia sulla piaga dell'usura che era in vertigionosa ascesa,, che nelle ultime ore hanno portato in manette nove usurai.Interessi che superavano il, minacce a mano armata, botte, estorsioni e violenza inaudita verso chi non pagava. Si facevano chiamare ed erano conosciuti nei quartieri die di, “finanziatori” dei commercianti i sei strozzini, arrestati dalche avevano trasormato in un calvario la vita di trenta persone.A scrivere la parola fine all'inferno che stavano vivendo, dopo la denuncia di una parruchiera, è stata la squadra giudiziaria deldiche ha riscostruito, con pedinamenti, intercettazioni ed indagini patrimoniali tutte le dinamiche criminali della banda composta da, padre e figlio,Il quartier generale della gang di pericolosi strozzini, era un bar nel, di proprietà del coganto di uno degli arrestati ma nella disponibilità di tutti i componenti, che lo utilizzavano per ricevere al suo interno le vittime da “incravattare”.Durante le perquisizioni e gli arresti dell'imponente operazione di polizia a, sono stati sequestrati, gioielli, denaro contante, conti correnti ed una macchina di grossa cilindrata. Il procuratore aggiunto, ha ipotizzato per tutti gli arrestati l'accusa di«Se non hai i soldi ti sparo su una gamba». Era questa invece la minaccia con cui, l'usuraio arrestato ad Ostia dalla guardia di finanza, con l'accusa di estorsione usura esercizio abusivo dell’attività finanziaria e detenzione illegale di armi e munizioni, terrorizzava le sue vittime che non pagavano gli interessi sui prestiti.Le intercettazioni telefoniche e ambientali, degli investigatori deldelle fiamme gialle, hanno fatto emergere la “prudenza” dell’usuraio, il quale agiva sempre con cautela, limitando al minimo le interlocuzioni telefoniche, dai toni per lo più pacati ed amicali, finalizzate ad organizzare gli incontri con i debitori; toni che poi diventavano decisamente più “pesanti”, fino a minacciare ritorsioni fisiche:«Hai tempo fino alle ore 19,00, rivediamoci per quell’ora e ti avviso che se non hai i soldi ti sparo su una gamba». Una delle vittime, terrorizzata, è improvvisamente fuggita all’estero.Gestiva un vasto giro di prestiti usurai da un banco di generi alimentari, apprentemete insospettabile nel, classe 1990, ex-pugile professionista, originario die residente a, chehanno arrestato in flagranza di reato per usura dopo essere stato fermato mentre riceveva due orologi di pregio, del valore complessivo di oltre 33.000 euro, da un imprenditore, titolare di un mobilifico di, che stava pagando parte di un prestito concessogli con interessi ben oltre la soglia di legge.L'operazione di polizia giudiziaria è stata compiuta al termine di un'attività d'indagine diretta da pubblico ministero del pool della Procura di Roma -, coordinato dal procuratore aggiuntoSono in corso altre indagini per stabilire se il pugile era l'anello finale di una catena di una vasta organizzazione criminale legata ai clan della Capitale.