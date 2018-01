Il Teatro dell'Opera di Roma anticipa i titoli per Caracalla 2018: Traviata e Carmen

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Diciannove serate dedicate alla grande lirica e alla danza: il cartellone estivo dell’Opera di Roma nella stupenda cornice di Caracalla porterà in scena La traviata in un nuovo allestimento diretto da Yves Abel, con la regia di Lorenzo Mariani (debutto il 3/07, repliche il 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20/07).Quindi la Carmen diretta da Ryan McAdams nell’allestimento applaudito lo scorso anno con la regia di Valentina Carrasco; nei panni di Carmen, Ketevan Kemoklidze Don José, Andeka Gorrotxategui; Escamillo, Simón Orfila (debutto il 14/07, repliche 19, 29, 31/07 e 2/08). Entrambe le opere avranno sottotitoli in italiano ed inglese e saranno precedute dalle Lezioni di opera del maestro Giovanni Bietti. Alle due date d’opera si aggiunge una aggiunge un prezioso appuntamento con il balletto - Romeo e Giulietta di Prokof’ev - nuova creazione di Giuliano Peparini che firma regia e coreografia, e la direzione di David Levi (debutto il 27/07, repliche il 28/07 e 1, 3, 4/08). Sarà un’occasione per festeggiare la fresca nomina a primi ballerini del Teatro dell’Opera di Roma di Susanna Salvi ed Antonio Rezza.Il calendario comprende anche due appuntamenti con Roberto Bolle, il 17 e 18/07, accompagnato da étoile internazionali. Gli extra musicali riguardano lo straordinario ritorno di Björk (13/06), due live di Paolo Conte (14 e 15/06) e due serate con Ennio Morricone (16 e 17/06).Il palcoscenico del teatro Nazionale ospiterà invece - dopo i tour itineranti nelle piazze di Roma e nel Lazio - gli spettacoli di OperaCamion. Qui andranno in scena Figaro! (25/02 e 2 e 3/03), adattamento del Barbiere di Siviglia di Rossini creato per la prima edizione nel 2016, e Don Giovanni di Mozart (5, 6, 11 e 12/05), l’ultimo successo dell’estate 2017(bigl. 25 euro, ridotto 15, biglietterie del Nazionale e del Teatro dell’Opera).Prevendite ed infoline su www.operaroma.itriproduzione riservata ®