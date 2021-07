Roma choc, il trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato. I vigili del fuoco intervenuti per recuperare il corpo

Tragedia alle porte di Roma. Un agricoltore, la cui identità non è stata ancora rivelata, è morto oggi pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore, che per cause ancora da chiarire si è ribaltato.

Leggi anche > Roma, uomo trovato morto sulla banchina del Tevere. Chiuso il ponte Margherita

È accaduto a Mentana, poco dopo le 16 di oggi, nei pressi di via Mussomeli. L'uomo si trovava alla guida di un trattore cingolato, che si è ribaltato e lo ha schiacciato, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, oltre alla squadra di Montelibretti dei vigili del fuoco, che per recuperare il corpo intrappolato delle vittima hanno dovuto utilizzare cuscini pneumatici e un divaricatore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA