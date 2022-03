Roma, accoltella due ragazzi a Trastevere: arrestato 19enne cileno. «Era sotto l'effetto di droga»

La movida violenta e fuori controllo torna protagonista nei week-end. Due tentati omicidi sono avvenuti a Trastevere, in piazza San Callisto e via Giacomo Venezian a distanza di pochi minuti l’uno da l’altro. I feriti - un diciassettenne e un diciottenne - sono stati trasportati al pronto soccorso del Bambino Gesù e del Santo Spirito. Le condizioni die due ragazzi feriti sono gravi ma non rischiano la vita. La polizia del commissariato Celio e delle volanti ha arrestato l’accoltellatore, un cittadino cileno di diciannove anni, con precedenti per rissa e aggressione, che dovrà rispondere di duplice tentato omicidio e porto abusivo d’arma.

Roma choc, 17enne rapinato e violentato a Casal Monastero: arrestati due tunisini



Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti dopo l’episodio, è emerso che l’accoltellatore, poco prima che entrasse in azione, era stato visto aggirarsi per le strade secondarie intorno piazza San Callisto mentre agitava un coltello in mano. Secondo i testimoni, lo straniero era ubriaco e sotto effetto di droga. All’improvviso, e senza alcun motivo apparente, si è scagliato prima contro il minorenne, ferendolo con la lama al petto. Dopo pochi metri, in via Venezian, ha aggredito un altro ragazzo, questa volta di 18 anni, colpendolo con tre fendenti al sopracciglio, all’orecchio e alla spalla.

In pochi minuti le autoambulanze del 118 hanno medicato i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Fondamentali per ricostruire la dinamica della tragedia sfiorata sono state alcune telecamere di sorveglianza.



Il rione di Trastevere, insieme a San Lorenzo e Campo de’ Fiori, è uno dei luoghi dell’outdoor notturno capitolino dove si sono verificate in pochi mesi numerose aggressioni a mano “armata”, sempre nei confronti di avventori giovanissimi. Nei primi giorni di febbraio, due ragazzini di appena 17 anni erano stati feriti con un pugnale in piazza dell’Immacolata a San Lorenzo. A fine estate 2021, durante una rissa in via del Pellegrino, vennero accoltellati quattro ragazzi.

Preoccupati i residenti, che invocano maggiori controlli delle forze di polizia e più contrasto allo spaccio di stupefacenti, fenomeno dilagante anche nel Centro Storico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA