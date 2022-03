«Trastevere canta»: Roma rende omaggio a Gabriella Ferri. Ecco dove e quando

Gabriella Ferri è la voce di Roma mai dimenticata. Nata a Testaccio e cresciuta a San Giovanni, la cantautrice romana diventa, con la sua voce, diventa il simbolo di intere generazioni. La sua interpretazione de «La società dei magnaccioni» è l'inno dei giovani di quegli anni, non solo a Roma, ma in tutta Italia. E adesso Roma vuole rendere omaggio a chi, per anni, ha portato in alto la romanità genuina che l'ha sempre caratterizzata.

Trastevere (per una sera) canta e canterà per Gabriella Ferri. Mercoledì 30 marzo al Mr. Barry in piazza dei Ponziani a Roma, una serata tutta dedicata all'indimenticabile Gabriella Ferri. Una serata fatta di buona musica e ingolosita da uno dei simboli della romanità per eccellenza: l'amatriciana.

Un'occasione per ripercorrere i successi della carriera di Gabriella Ferri, all'insegna della sua romanità genuina che continua a essere tramandata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 18:16

