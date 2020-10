Trasporto bambini disabili in classe, niente stipendi: gli addetti scioperano

Pulmini che rimangono senza benzina, sanificati a spese dei dipendenti e stipendi che non si vedono da maggio. La denuncia dei 260 operatori incaricati del trasporto disabili e servizi scolastici per conto di Roma Capitale, tramite la gestione della Tundo Spa, è forte e rischia di mettere in seria difficoltà l'accesso a scuola di 800 tra bambini e ragazzi con problemi motori. Il 16 ottobre è previsto uno sciopero di tutti gli operatori: «Alcuni rischiano lo sfratto e hanno figli a carico. Alle nostre richieste, la Tundo ha risposto di non poter far nulla per colpa del Covid. Ma così non potremo più lavorare», dice Andrea che, accompagnato da una delegazione dei sindacati, incontrerà domani il Prefetto. «Roma Capitale deve imporre il pagamento degli stipendi ai lavoratori nel più breve tempo possibile», sentenzia la Cgil.

Il Campidoglio fa sapere di aver già adempiuto ai pagamenti e alla richiesta presso la Tundo e due giorni fa ha riaperto l'albo dei fornitori per verificare eventuali sostituti nel servizio, mentre in Regione è pronta la Commissione trasparenza. L'azienda ha pure chiuso due rimesse a Maglianella e Ostia, obbligando gli operatori a parcheggiare il pulmino sotto la loro abitazione. «Non ci viene fornito materiale di sanificazione e prevenzione», denunciano gli operatori, che pagano di tasca loro alcol (per disinfettare i pulmini) e mascherine.

La situazione mette a repentaglio anche la salute dei disabili costretti ad aspettare per strada come accaduto due volte nell'ultima settimana. Ufficialmente per guasti al motore, ma in realtà gli operatori lamentano il mancato pagamento di carburante nelle stazioni di servizio da parte della stessa Tundo. L'azienda di Lecce ci tiene a respingere alcune accuse: «A marzo, a causa dell'emergenza Covid19 la società interrompeva i servizi di trasporto scolastico in tutto il Paese e assicurava ai suoi dipendenti la cassa integrazione. Per quanto riguarda il servizio di trasporto utenti disabili Asl Roma 1 l'appalto è stato avviato ad agosto. Pertanto non possono risultare buste paga precedenti. Inaccettabili le accuse sul rischio sanitario dato che l'azienda oltre ad equipaggiare il proprio personale di tutti i DPI necessari ha fornito mascherine anche all'utenza».

