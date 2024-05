Mete turistiche deludenti in Italia e nel mondo: Roma e New York stressanti e sovraffollate, ecco la classifica delle “trappole” per turisti

di Cecilia Legardi

Ogni anno tantissimi viaggiatori si accalcano davanti ai monumenti iconici in cerca di avventura, immersione culturale o semplicemente della foto perfetta. Ma l’aspetto reale di una destinazione, a volte, può non essere all’altezza delle aspettative.

I monumenti deludenti italiani

La piattaforma di corsi di lingua online Preply ha stilato la classifica delle “trappole” per turisti più stressanti in Italia e in nel mondo. La ricerca ha analizzato le recensioni delle mete più popolari, contando quante sono le recensioni che utilizzano parole negative come "sopravvalutato", "trappola per turisti" e "deludente". Partendo proprio dal Bel Paese, è la Fontana di Trevi a occupare il primo posto, con 917 recensioni che lamentano grandi folle e suggeriscono che sono ben altri i luoghi romani che potrebbero lasciare un ricordo migliore. La seconda trappola turistica più sopravvalutata in Italia è Piazza di Spagna, sempre a Roma, con 672 recensioni che lamentano ancora una volta l'enorme folla che può rendere l'esperienza piuttosto stressante. Il terzo posto se lo aggiudica il Colosseo: quasi 600 recensioni negative a causa del trambusto e lunghe code. Chiude la top 10 (o forse meglio dire “worst” 10) la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, con 115 recensioni che menzionano le parole "sopravvalutato" e "deludente".

Le trappole per turisti nel resto del mondo

Quali sono le destinazioni più sopravvalutate in altri Paesi? Times Square a New York è considerata la trappola per turisti più stressante del mondo, con ben 1.761 recensioni che la etichettano come troppo affollata, sporca e perfino noiosa. La sua fama leggendaria attira circa 330.000 persone al giorno, il che la rende un'esperienza stressante e sovraffollata. Segue Checkpoint Charlie a Berlino: sebbene la maggior parte dei visitatori sia d’accordo sull’importanza storica di questo sito, 1.425 delle recensioni che analizzate indicano che le persone non sono rimaste colpite dall'attrazione stessa. Le principali lamentele riguardano il fatto che è piccolo e deludente, oltre ad essere sovraffollato. Al terzo posto c'è la Torre Eiffel a Parigi, con 1.291 recensioni negative. Dopo vi sono La Sirenetta a Copenaghen (1.248), Las Ramblas a Barcellona (1.203) e Manneken Pis a Bruxelles (1.154).

La meta più apprezzata

Preply ha anche esaminato le destinazioni turistiche meno stressanti del mondo. Il lago Caumasee in Svizzera è al primo posto. Uluru, in Australia, noto anche come Ayers Rock, si posiziona al secondo posto, con solo cinque commenti che menzionano keywords negative. Al terzo posto c'è il mercato di Monastiraki ad Atene, in Grecia, con soltanto 16 recensioni che menzionano le parole "sopravvalutato", "trappola per turisti" o "deludente".

