Trans sequestrata e violentata dal branco: tre arresti a Fiumicino

Ne hanno abusato per ore dopo averla sequestrata e rinchiusa in un'abitazione. Tre uomini, italiani, di circa trent'anni, sono stati arrestati a Fiumicino dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e detenzione di sostanze stupefacenti. Vittima è una transessuale di 28 anni, poi medicata al Nucleo di cure primarie di Fiumicino ed all'ospedale Grassi di Ostia, che, giunta da Roma, è stata avvicinata e poi attirata, per una prestazione da pattuire, in un'abitazione di Isola Sacra, riconducibile ad uno dei tre uomini.



Qui è poi scattata la violenza. La transessuale, non appena libera, ha denunciato quanto successo ai carabinieri, che hanno avviato le indagini e ricostruito quanto accaduto. Nell'abitazione sono state trovate sostanze stupefacenti. Ultimo aggiornamento: 15:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA