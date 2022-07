Il tram 2 fa troppo rumore, il Campidoglio gli mette la sordina: era l'incubo dei residenti

di Lorena Loiacono

Il tram 2 è stato silenziato. Quell’insopportabile stridio che si sentiva al suo passaggio e che, come denunciato da Leggo, creava non pochi problemi ai residenti di Viale Tiziano e viale Pinturicchio, a Roma, ora non si dovrebbe più sentire. I residenti lo definivano da “esaurimento nervoso” e per chiedere al campidolgio di intervenire hanno anche avviato una raccolta di firme. E così oggi l'assessore Patanè, alla mobilità, ha annunciato che il tram 2 è stato finalmente silenziato.

Roma, il tram è rumoroso e al Flaminio gli abitanti insorgono: «Situazione da esaurimento nervoso»

Il tram e il disagio dei residenti

Il Tram 2, vale. adire la linea che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini, strideva soprattutto in curva e soprattutto nele zone intorno a piazza Mancini, in particolare via Poletti e via Masaccio. Un bel disagio per i residenti visto che il servizio viene garantito dalle 5:00 del mattino fino all’una di notte nei fine settimana.

La pulizia del binario

I tecnici sono intervenuti sia sulla frenata sia sulla pulizia del binario: «Grazie all'intervento dei tecnici - spiega infatti l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè - è stato ottimizzato il funzionamento del sistema impianti anti stridio-veicolo. È stata inoltre effettuata una pulizia straordinaria della cosiddetta gola del binario e, in corrispondenza della curva tra viale Tiziano viale Pinturicchio, è stato riprogrammato il semaforo al passaggio del tram in modo tale che il veicolo trovi il segnale verde evitando la frenata e migliorando così la dinamica di marcia del mezzo».

