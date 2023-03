Tram 2 da incubo, fa troppo rumore. Al Flaminio non si dorme più: "Da esaurimento nervoso"

di Lorena Loiacono

Un fischio stridulo insopportabile, lungo e insistente. Che stride ogni volta che passa il tram 2. Vale a dire decine di volte ogni giorno, anche di notte.

A questo sono sottoposti i residenti della zona del Flaminio. Esattamente tutti coloro che abitano o lavorano nei palazzi vicini al passaggio del tram 2 che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini. Un frastuono che accompagna tutto il giorno, dalle 5 del mattino quando inizia il servizio del tram fino all’una di notte. E non risparmia nessuno: dà il tormento a chi dorme, a chi lavora o a chi sta studiando. Si sente senza sosta lungo tutto il percorso dei binari tra viale Tiziano, via Pinturucchio, via Poletti, via Masaccio e via Flaminia, soprattutto quando curva. A subire quel rumore sono anche tutti coloro che si trovano a bordo del tram, che sentono il frastuono lungo tutto il tragitto.

I PRECEDENTI

Leggo si era già occupato di questo problema, nel mese di luglio scorso, denunciando quello che, da molti residenti, veniva descritto come un rumore da “esaurimento nervoso”. La scorsa estate l’assessorato alla mobilità era intervenuto direttamente sui binari, proprio per silenziare quell’insopportabile sferragliamento con i lavori di ottimizzazione del sistema degli impianti anti-stridio ed effettuando una pulizia straordinaria della gola del binario.

"PENSATE ALLA MANUTENZIONE DEL FERRO"

Per un po’ ha funzionato ma ora il problema è tornato più forte che mai: a denunciarlo tra gli altri è Giovanni C, un cittadino che ha deciso di scrivere attraverso i social direttamente all’assessore alla mobilità Eugenio Patané, per chiedere un nuovo intervento per “la manutenzione del ferro”.

